Mattei contro Lotito: «Prova a illudere i tifosi per motivi economici»

Il giornalista Stefano Mattei si è soffermato a parlare delle tensioni tra la tifoseria della Lazio e Claudio Lotito. Le dichiarazioni

Il clima in casa Lazio rimane rovente, con il rapporto tra la piazza e la presidenza al centro del dibattito mediatico. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato le ultime mosse societarie del patron Claudio Lotito, evidenziando le reali motivazioni dietro il tentativo di riavvicinamento alla tifoseria.

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Ambiente Lazio: la strategia di Lotito e l’aspetto economico

Secondo l’analisi del giornalista, le recenti aperture del presidente non nasconderebbero un vero cambio di rotta morale, bensì la necessità di tutelare gli incassi del club.

«Prima di Bologna-Lazio c’è stata la ‘letterina di Natale’ del presidente, con parole che non rispecchiano il suo modo di intendere la vita. Secondo me ha capito che questa contestazione dei tifosi gli sta facendo male dal punto di vista economico, l’unico che a lui interessa», ha dichiarato.

Contestazione Lazio: acquisti futuri e l’assenza a Formello

La critica si estende sia alla gestione del calciomercato sia alla presunta distanza fisica e affettiva del patron dai colori biancocelesti nei momenti chiave:

«Anche il mercato dimostra questo, perché gli acquisti fatti adesso vanno saldati poi il prossimo anno con 20-30 milioni: con queste mosse sta provando a riportare i tifosi allo stadio perché ha bisogno di loro, dei soldi. Lo sta facendo senza scusarsi ma provando ad illudere che sia cambiato. Ma è solo un’illusione, visto che da Cortina va a Reggio per la festa di domani senza passare da Roma, quindi non ci sarà a Formello per l’allenamento a porte aperte».

Campo e tifosi Lazio: l’atteggiamento decisivo per domenica

Infine, lo sguardo si sposta sugli impegni di campionato della squadra, chiamata a confermare sul terreno di gioco quanto di buono mostrato nell’ultima trasferta.

«Domenica la Lazio dovrà avere un atteggiamento umile e di carattere, come a Bologna; è una partita da 1-X e la Lazio deve approfittarne».