Lotito, Pistocchi: «Non so se i giornali di Cairo tratterebbero così anche Agnelli»

Il Presidente della Lazio, Lotito, sembra essere diventato il bersaglio preferito della stampa di Cairo: la reazione di Pistocchi

Un attacco continuo quello promosso dai quotidiani nei confronti del Presidente Lotito. In prima linea La Gazzetta dello Sport, il cui editore è Urbano Cairo noto antagonista del patron della Lazio. L’assedio perpetrato da La Rosea non è sfuggito all’ambiente giornalistico, in particolar modo a Maurizio Pistocchi che, sul suo profilo Twitter, si è chiesto:

«Non avendo rapporti con CLotito,nè con nessun altro presidente italiano, mi chiedo se i giornali di UCairo avrebbero lo stesso atteggiamento che hanno con Lotito anche con AAgnelli, Il fondo Elliot o Steven Zhang. Che rappresentano 30 mln di tifosi e potenziali clienti».