Lotito DURO con Luis Alberto: «Vuole andare via? Problema suo! Non ho chiesto…». Le parole del presidente della Lazio

Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti al di fuori del Coni.

«15 milioni per Luis Alberto? Io non ho chiesto niente a nessuno. Non è in vendita. Se vuole andare via è un problema suo!», sono state queste le parole del patron biancoceleste.