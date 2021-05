Lotito inferocito post derby: avanza l’idea della rivoluzione. Cosa succede

Claudio Lotito inferocito dopo il derby perso contro la Roma. Avanza l’idea della rivoluzione: ecco cosa sta succedendo

Non solo i tifosi sono inferociti dopo il derby perso contro la Roma. In casa Lazio anche Claudio Lotito non ha apprezzato l’atteggiamento della squadra contro i giallorossi ma in generale, in stagione, non gli è molto piaciuta la gestione del gruppo.

Come rivela la Repubblica, il presidente starebbe pensando alla rivoluzione a partire dalla panchina, non essendo soddisfatto di quanto fatto da Inzaghi in stagione. In particolare non avrebbe apprezzato la gestione della rosa e lo scarso utilizzo di risorse oltre gli 11 titolari. Non è convinto del rinnovo e si starebbe guardando intorno, vagliando profili come Gattuso e Allegri.