Lotito a Formello alla vigilia di Atalanta Lazio: il patron lancia un messaggio alla squadra. Retroscena

Lotito ieri a Formello alla vigilia del match tra Atalanta e Lazio: il messaggio lanciato dal patron alla sua squadra

Repubblica edizione Roma riporta di un Claudio Lotito ieri a Formello per pungolare la sua Lazio in vista della delicata trasferta di Bergamo in programma quest’oggi.

Il patron ha caricato la squadra alla vigilia di una sfida importante come quella contro l’Atalanta, convinto che i rientri di Zaccagni e Immobile possano bastare a risolvere il problema del gol biancoceleste. Niente mezze misure però: il presidente vuole fare il colpaccio oggi a Bergamo.