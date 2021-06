Lotito, ancora dubbi su Sarri? «25 milioni solo per lui e lo staff»

Claudio Lotito avrebbe dei dubbi su Maurizio Sarri, non risolti dopo il summit di ieri sera. Ecco cosa sta succedendo

Nella serata di ieri è andato in scena il summit tra Lotito e Sarri per la panchina della Lazio. Come rivela Il Messaggero, il presidente avrebbe ancora dubbi sul progetto del tecnico ma si sentirebbe pressato dai tifosi e quindi più propenso a mettere in secondo piano le sue perplessità.

La trattativa con Sarri rimane quindi aperta ma mancherebbe ancora l’accordo con l’agente Ramadani. Lotito, per portarlo in biancoceleste, spenderebbe 25 milioni di euro lordi per lui e il suo staff. Il tecnico inoltre avrebbe già richiesto 6 acquisti.