Lotito a Sky: «Oggi partita fondamentale». E sul derby...

Il patron della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio dal match contro il Bodo Glimt

Claudio Lotito ha presentato il match tra Lazio e Bodo Glimt ai microfoni di Sky.

QUALIFICAZIONE – Massima concentrazione, consapevolezza di avere un appuntamento importante. Perché può crederci? Non si tratta di “può crederci”, io dico sempre a tutti che per raggiungere certi obiettivi servono umiltà, ferocia agonistica, determinazione e spirito di gruppo. Se li hai puoi raggiungere gli obiettivi”, così ha parlato il presidente Lotito ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Bodo/Glimt valida per il ritorno dei quarti di Europa League.

COREOGRAFIA DERBY – Non a caso ho fatto qualche giorno fa un elogio al comportamento sugli spalti del tifo che ha fatto una scenografia che resterà nella storia, che ha enfatizzato la creatività e la passione vera che ha nei confronti del nostro club. Una vittoria nel derby per la Lazio. Il tifoso è il 12° uomo in campo, se tiferanno come hanno fatto in altre circostanze la squadra sarà spronata a dare il 100%.

SULLA PARTITA – Un appuntamento fondamentale e importante, come in agricoltura c’è la semina e la raccolta. Noi abbiamo seminato molto bene, siamo stati primi nel girone e non dobbiamo vanificare quegli sforzi della squadra e della tifoseria e fare in modo che questa appuntamento consenta di proseguire nel cammino e di essere orgogliosi di appartenere ai colori biancocelesti.