Lotito svela: «Messe in giro voci infondate sul futuro di Sarri. Vi dico la verità»

Claudio Lotito fa una rivelazione su Maurizio Sarri e il suo possibile futuro alla Lazio: le dichiarazioni del presidente

Claudio Lotito, al Corriere della Sera, ha voluto chiarire così la posizione di Maurizio Sarri alla Lazio.

SARRI– «In discussione? Ma non da me, non dalla società. Non ho mai pensato di allontanare Sarri. Sono state messe in giro voci infondate, che non corrispondono al vero. Le vittorie però sono sempre del gruppo. Vincono i giocatori, l’allenatore e il club. In tutto questo io ho sempre il compito che nello spogliatoio prevalga l’equilibrio. Devo stare attento alle esigenze di tutti affinché lo spogliatoio sia unito e determinato a ottenere i risultati, mettendo da parte gli individualismi. Quando non c’è equilibrio, facciamo fatica. E infatti abbiamo perso contro squadre che ci sono inferiori. Nel calcio, oltre al valore dei singoli, conta la testa».

