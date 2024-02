Lotito a ruota libera: «Sarri? Mai stato in discussione, con il Bayern la serata più bella da quando sono presidente» Le parole del presidente biancoceleste al Corriere della Sera

Intervistato sulle pagine dell’edizione romana del Corriere della Sera, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato cosi:

VITTORIA SUL BAYERN– «Questa vittoria ha riportato entusiasmo, senso di attaccamento e serenità. C’era un ambiente travolgente ed emozionante. E’ stata una delle serate emotivamente più forti ad quando sono presidente. Il Bayern è uno dei titani del calcio, fattura più di 800 milioni all’anno, batterlo non è scontato»

SARRI– «in discussione? Ma non da me, non dalla società. Non ho mai pensato di allontanare Sarri. Sono state messe in giro voci infondate, che non corrispondono al vero. Le vittorie però sono sempre del gruppo. Vincono i giocatori, l’allenatore e il club. In tutto questo io ho sempre il compito che nello spogliatoio prevalga l’equilibrio. Devo stare attento alle esigenze di tutti affinché lo spogliatoio sia unito e determinato a ottenere i risultati, mettendo da parte gli individualismi. Quando non c’è equilibrio, facciamo fatica. E infatti abbiamo perso contro squadre che ci sono inferiori. Nel calcio, oltre al valore dei singoli, conta la testa»

LAZIO E POLITICA– «La Lazio è quella che è anche per il ruolo che rivesto nelle istituzioni calcistiche. Posso indicare un percorso, che deve ovviamente essere condiviso dai miei colleghi, per cambiare il sistema e riuscire a far sì che il calcio resti basato sul merito. Se viene meno questo scopo, il calcio e lo sport in generale non hanno più senso»

KLOSE– «Teniamo sempre d’occhio le persone che hanno fatto la storia del club e che possano essere funzionali. Seguiamo chi è stato artefice della rinascita della Lazio, che quando sono arrivato era in difficoltà. Ma ogni mossa deve essere ragionata»