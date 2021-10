Lotito ora pensa alla Borghesiana: i dettagli

Lotito ora ha in mente una nuova idea: creare una succursale alla Borghesiana. Ecco tutti i dettagli nello specifico

Con il progetto Flaminio che rimane in ballo, Lotito starebbe pensando a una nuova idea, che pare avere come obiettivo quello di creare una sorta di vera e propria succursale di Formello. Ed ecco che il presidente dei biancocelesti avrebbee effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’acquisizione del Centro Sportivo La Borghesiana, per decenni quartier generale della Figc e dell’Italia.

Il centro, nato in occasione di Italia ’90, ha ospitato in passato i ritiri di grandi nazionali e di grandi squadre di club. Negli anni scorsi si era anche parlato del Green Club sulla Nomentana, che sarebbe servito per creare una Formello 2, riservata però al settore giovanile. La Borghesiana sarebbe invece un investimento per la Lazio Women. Non resta che attendere se tali ipotesi troveranno conferme.