Flaminio Lazio, Tasciotti: «Con Lotito siamo in una fase interlocutoria»

Flaminio Lazio: Veronica Tasciotti, assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, ha parlato del progetto

Claudio Lotito è al lavoro per consegnare una nuova casa ai laziali e alla Lazio, e ha individuato nello Stadio Flaminio l’impianto adatto. Almeno questo è l’intento del patron biancoceleste, ma ci sono diversi vincoli e problemi di carattere burocratico che complicano la buona riuscita dell’operazione.

A tal proposito ha parlato Veronica Tasciotti, l’assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi alla trasmissione Gli Inascoltabili: «Il project per il Flaminio è in fase di valutazione. Fattibilità del progetto di Lotito? Siamo in una fase preliminare, quando arriverà la proposta la valuteremo. Loro stanno facendo delle valutazioni legate ai vincoli sull’impianto. In questo momento l’unico project arrivato è un altro e il dipartimento sport se ne sta occupando»