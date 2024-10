Lotito ha le idee chiare: «Baroni deve esserlo per la squadra»

Lotito e le parole per il mister della Lazio Marco Baroni. Ha la idee chiare su quello che deve essere per la squadra

Claudio Lotito, ha parlato ai giornalisti presenti fuori dall’uscita del consiglio della FIGC. Il presidente della Lazio, ha parlato di mister Marco Baroni e del suo ruolo per la squadra. Il tecnico che sta facendo molto bene sia in Serie A che in Europa League.

VOGLIO COMBATTENTI – «Noi abbiamo creato una famiglia dove sono tutti i figli, Baroni è colui che coordina questa grande famiglia dal punto di vista tecnico. Per la squadra deve essere un maestro di vita, come Tommaso Maestrelli. Io non voglio più i nomi, ma i combattenti».