Lotito A SORPRESA: «Vorrei comprarmi un giornale. Ecco quale sceglierei». L’IDEA del presidente della Lazio. Le ultimissime

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rivelato:

LOTITO– «Vorrei comprarmi un giornale. I giornali di carta moriranno a breve, ma sui siti si possono fare grandi cose. Il Foglio mi piacerebbe molto».

Il noto quotidiano svela anche che il presidente capitolino non ha fatto un’offerta all’editore de Il Foglio (Valter Mainetti), poiché non ha ancora analizzato la situazione societaria e le copie vendute. Infine sulla domanda del giornalista che gli ha chiesto se comprare un giornale da parte di un senatore di Forza Italia potesse essere un conflitto di interessi, Lotito ha risposto: “Se volessi influenzare le scelte politiche sarebbe molto più intelligente comprarmi un’agenzia di stampa. Io non comprerei in prima persona: lo farei fare a qualcuna delle mie società. Non in quanto Claudio Lotito, senatore della Repubblica di Forza Italia. Io lo farei per rendere edotte le persone”.