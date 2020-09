Di padre in figlio: Lorenzo Inzaghi entra nella scuola calcio della Lazio

Un altro Inzaghi nella Lazio. Lorenzo, figlio di mister Simone e Gaia Lucariello, è pronto per iniziare la sua avventura in biancoceleste

‘Di padre in figlio…’ Un altro Inzaghi nella Lazio. Il piccolo Lorenzo, figlio di mister Simone, è entrato nella scuola calcio biancoceleste, come ha fatto sapere mamma Gaia, sul suo profilo Instagram. La maglia con l’Aquila sul cuore, il pollice all’insù e un sorriso stampato: tutto è pronto per questa nuova avventura tra i campi di Formello. Il primo passo per il grande sogno.

Il prato dello Stadio Olimpico lo ha già calcato nei momenti del post partita, i tifosi lo hanno già acclamato e chissà, magari, un domani torneranno a farlo…