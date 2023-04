Serie A, Casini: «Il nostro principale ritardo è questo»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato del problema stadi in Italia e dell’utilizzo del VAR: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha dichiarato:

«Gli stadi rappresentano il principale ritardo della Serie A rispetto al resto d’Europa, è la nostra priorità. Le cause sono anche di sistema, abbiamo chiesto un aiuto al governo non solo per le risorse, ma soprattutto per velocizzare le procedure, ora sono troppo lente, farraginose, intervengono tante amministrazioni. Gli Europei 2032 sono un’occasione eccezionale, speriamo di coglierla, ma non può essere l’unica ragione per accelerare sugli stadi. VAR? Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del neo-presidente dell’Aia Pacifici, ha invocato l’adozione di un protocollo comune anche con altre federazioni. La Serie A lo ha chiesto a fine dicembre: il Var è qualche anno che c’è, è uno strumento da difendere, ma è tempo di adottare un nuovo protocollo comune per ridurre al massimo le difformità».