Lookman contro l’Atalanta: «Promesse non mantenute, l’offerta giusta c’è…»

Lookman vuole l’Inter e attacca l’Atalanta: «Promesse non mantenute, l’offerta giusta c’è… Non capisco». La denuncia dell’attaccante

Ademola Lookman vuole lasciare l’Atalanta. L’attaccante attraverso una lettera social ha voluto chiarire in maniera esplicita le proprie intenzioni facendo riferimento a promesse non mantenute da parte del club. Il giocatore vuole andare all’Inter. Secondo Fabrizio Romano Lookman avrebbe chiesto anche formalmente e ufficialmente alla Dea di essere ceduto.

«Spero di lavorare insieme al club per trovare al più presto una soluzione amichevole per tutte le parti.Negli ultimi tre anni all’Atalanta, ho dato assolutamente tutto. Non solo come calciatore, ma come persona. Ho sempre indossato questa maglia con orgoglio e ho cercato di rappresentare questo club e la città di Bergamo con cuore, passione e dedizione.

Sono venuto qui con la speranza di aiutare questo club speciale a crescere e, insieme, abbiamo creato ricordi che rimarranno con me per sempre. Vincere l’Europa League e trovarmi fianco a fianco con i miei compagni quella notte a Dublino, a festeggiare con i nostri tifosi, è stato uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera finora. Mi vengono ancora i brividi a pensarci.

L’Atalanta, e soprattutto i suoi tifosi, sono diventati una parte di me. Questo posto mi ha fatto sentire a casa fin dal momento in cui sono arrivato, e ho sempre cercato di ripagare quell’affetto, anche nei momenti in cui le cose non sono state facili dietro le quinte.

È questo che rende così difficile scrivere queste parole. Ho amato ogni momento, ma sento che ora, dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, sia il momento giusto per andare avanti e vivere una nuova avventura. In passato, numerosi club si sono fatti avanti con l’Atalanta e io sono sempre rimasto fedele. Tuttavia, io e la proprietà del club eravamo d’accordo che questo fosse il momento giusto e il club era stato chiaro con me che, se fosse arrivata un’offerta congrua, mi avrebbero permesso di trasferirmi.

Nonostante sia ora arrivata un’offerta in linea con quanto credo fosse stato discusso, purtroppo il club sta bloccando questa opportunità per ragioni che non comprendo.

Di conseguenza, e dopo molti mesi di promesse non mantenute e quello che ritengo sia stato un trattamento inadeguato nei miei confronti, sia come essere umano che come calciatore professionista, sento purtroppo di non avere altra scelta se non quella di denunciare ciò che ritengo giusto e sento che la misura sia colma. Posso confermare di aver presentato una richiesta di trasferimento formale.

Anche durante i momenti estremamente difficili che ho sopportato, molti dei quali sono rimasti privati e confidenziali, ho sempre cercato di mettere il club, i tifosi e la squadra al primo posto e speravo che non si arrivasse a questo, ma purtroppo sento che ora ci siano poche alternative.

Ai tifosi – il cuore pulsante di questo club – voglio dire questo: sono sinceramente dispiaciuto che si sia arrivati a questo punto. Spero possiate comprendere questa situazione incredibilmente difficile. Si tratta semplicemente di lottare per ciò che ritengo giusto ed equo. Il supporto che mi avete sempre dato è stato incredibile e il legame che abbiamo creato insieme è speciale.

Con affetto e gratitudine, Ademola».