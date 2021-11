Lokomotiv Mosca Lazio, il programma della vigilia

Europa League, Lokomotiv Mosca-Lazio: ecco il programma della squadra biancoceleste alla vigilia del match

La Lazio vola a Mosca per sfidare la Lokomotiv nella gara valida per la quinta giornata del Girone E d’Europa League. Il club biancoceleste – sul sito ufficiale – ha pubblicato il programma della giornata di domani della squadra di Sarri:

«Domani, mercoledì 24 novembre, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 10:30 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

A seguire, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed il difensore Francesco Acerbi interverranno in conferenza stampa alle 12:15 dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lokomotiv Mosca-Lazio.

I biancocelesti, alle ore 15:00, decolleranno infine per Mosca, dove arriveranno alle ore 20:45 locali».