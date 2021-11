Lokomotiv Mosca Lazio, le pagelle dei quotidiani: ottimo Zaccagni

Lokomotiv Mosca Lazio, le pagelle dei quotidiani: voti alti per tutti dopo la trasferta in Russia. Ottima gara di Zaccagni, Immobile e Pedro

La Lazio ha battuto ieri sera per 0-3 la Lokomotiv Mosca in trasferta al termine di una gara ben giocata e che ha regalato agli uomini di Sarri la qualificazione al turno successivo col primo posto che verrà deciso nell’ultima sfida contro il Galatasaray. Positive le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non: benissimo Zaccagni, Felipe Anderson è l’unica nota stonata.

Corriere dello Sport

Strakosha 6, Patric 6.5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Hysaj 6.5, Luis Alberto 6, Milinkovic 6.5, Lucas Leiva 6, Cataldi 6.5, Basic 7, Felipe Anderson 5, Pedro 7.5, Immobile 7, Muriqi 6, Zaccagni 6.5, Lazzari SV. Sarri 7.

Il Messaggero

Strakosha 6, Patric 6.5, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 6.5, Luis Alberto 6, Milinkovic 7, Lucas Leiva 6, Cataldi 6.5, Basic 6.5, Felipe Anderson 5.5, Pedro 7.5, Immobile 7.5, Muriqi 6, Zaccagni 7, Lazzari 6.5. Sarri 7.

Gazzetta dello Sport

Strakosha 6, Patric 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Hysaj 6, Luis Alberto 6, Milinkovic 7, Lucas Leiva 6, Cataldi 6.5, Basic 6.5, Felipe Anderson 5, Pedro 7, Immobile 7.5, Muriqi 5.5, Zaccagni 7, Lazzari SV. Sarri 7.

Tuttosport

Strakosha 6, Patric 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 7, Hysaj 6, Luis Alberto 6, Milinkovic 6.5, Lucas Leiva 6, Cataldi 6, Basic 6, Felipe Anderson 5.5, Pedro 7.5, Immobile 7, Muriqi 6, Zaccagni 7, Lazzari SV. Sarri 7.