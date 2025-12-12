Loftus-Cheek Lazio, Abbate svela: «Non è un nome nuovo. Faccio fatica a pensare che Lotito possa accontentare Sarri, ma la notizia è che...»

Loftus-Cheek Lazio, il giornalista Abbate: «Non è un nome nuovo. Faccio fatica a pensare che Lotito possa accontentare Sarri»

Maurizio Sarri ha indicato il nome di Ruben Loftus-Cheek come possibile rinforzo qualora Matteo Guendouzi dovesse lasciare la Lazio. Il centrocampista inglese è uno dei pupilli del tecnico, che lo ha già allenato durante la sua esperienza al Chelsea.

Attualmente di proprietà del Milan, Loftus-Cheek potrebbe valutare l’addio ai rossoneri nel corso del prossimo mercato di gennaio. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

PAROLE – «Loftus-Cheek non è un nome nuovo, io credo sia chiaro che Sarri non voglia accontentarsi e puntare in alto. I nomi che ha segnalato sono nomi che oggettivamente la società non può permettersi o comunque fare salti mortali per poterlo prendere. Sarebbe legato ad un’uscita di Guendouzi, e con quella devi coprire sia cartellino che ingaggi. È difficile se non impossibile, dato che il mercato sarà quasi sicuramente a saldo zero. È un affare complicato anche se dovesse uscire Guendouzi, faccio fatica a pensare che Lotito possa accontentare Sarri, ma lui lo ha richiesto, e questa è una notizia».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

