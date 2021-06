Loftus-Cheek Lazio, l’Inter si inserisce nella trattativa: i dettagli

Lazio in trattativa per Ruben Loftus-Cheek, ma il centrocampista del Chelsea sarebbe finito nell’affare con l’Inter per Hakimi

La Lazio continua a muoversi sul mercato e cerca di mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Una delle prime richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri sarebbe stato Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea allenato dal toscano durante la sua esperienza in Premier League. I biancocelesti avrebbero iniziato a trattarlo, ma nell’affare sarebbe incorso un ostacolo ben conosciuto.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sarebbe inserito nella trattativa per il gigante britannico: il giocatore sarebbe stato inserito dai Blues nelle contrattazioni per portare a Londra Hakimi. Nell’offerta presentata dal club di Abramovich per l’esterno marocchino, dunque, rientrano Loftus-Cheek, Marcos Alonso e un cospicuo compenso economico, intorno ai 60 milioni di euro. Si attendono novità nei prossimi giorni.