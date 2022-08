Lo Celso, tutto fatto per il ritorno al Villarreal: i dettagli

Lo Celso, che negli scorsi giorni era stato accostato alla Lazio, tornerà al Villarreal, con cui ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione.

Ad annunciare l’accordo tra il Tottenham, proprietario del cartellino, e il club spagnolo è stato, attraverso il suo profilo Twitter, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

#LoCelso to fly today to Spain to undergo medicals and sign with @VillarrealCF from @SpursOfficial. 🛩 🇦🇷 #THFC #VillarrealCF @SkySports

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 12, 2022