Lo Celso Lazio, l’argentino ha un desiderio: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano a seguire Lo Celso per il centrocampo. L’argentino avrebbe un desiderio

La Lazio cerca rinforzi a centrocampo, anche se prima dovrà risolvere la questione riguardante Luis Alberto. Il nome che piace tanto a Maurizio Sarri è quello di Lo Celso, calciatore in uscita dal Tottenham di Conte.

Come riportato da Sky Sport, però, l’argentino vorrebbe tornare in Spagna al Villarreal, squadra in cui ha fatto benissimo. Ma secondo le regole della Liga, il club spagnolo non può accontentarlo ancora a causa delle regole sul Fair Play Finanziario.