Liverpool, Origi fuori dal progetto di Klopp. La Lazio ci ha pensato

Divock Origi è un sogno dalle parti di Formello nel caso di partenza di Caicedo. Con Muriqi in arrivo è un’operazione difficile, ma non rientra nei piani di Klopp.

La mancata convocazione nella prima amichevole del Liverpool, la voglia di partire, pochissimi minuti nella scorsa Premier. Il centravanti belga del Liverpool Divock Origi ha ancora 4 anni di contratto e per prelevarlo servono almeno i soldi che verranno spesi per portare a Roma Muriqi, ma da mettere nelle casse dei Reds. Tra i 20 e i 25 milioni di euro, questa la valutazione che fanno in Inghilterra. Per la dirigenza sarebbe un sogno, ad oggi rimane tale ma non è escluso che la Lazio possa provare a strappare a Klopp un attaccante di caratura internazionale.