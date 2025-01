Liverani sicuro: «Ieri a Braga mi ha deluso molto Dele Bashiru, e non mi è piaciuto per questo motivo che vi spiego»

Liverani, l’ex biancoceleste alla luce della sconfitta di ieri sera della Lazio rilascia alcune considerazioni in particolare sul calciatore nigeriano

Serata amara per la Lazio quella di ieri a Braga contro la formazione lusitana, ma la sconfitta è stata indolore visto che la qualificazione al turno successivo per i biancocelesti era già archiviata. Ad analizzare la partita e la prestazione delle aquile ci pensa a Radiosei l’ex laziale Liverani con queste considerazioni

PAROLE – Ieri era difficile trovare grandi motivazioni. Inconsciamente quando sei già passato, mentalmente qualcosa concedi. Forse il dispiacere ieri sera è stato Dele-Bashiru. Lo vedo tornato un pochino in confusione, poco ordinato, invece aveva fatto grandi passi avanti. Non so se perché ha mancato delle partite che pensava di giocare, non ne ho idea. Tchaouna? Non ha avuto quella crescita. Lui ha un gioco d’istinto, ma se deve ragionare e pensare, non è pulitissimo tecnicamente e sbaglia spesso la scelta. Lui ha bisogno di campo, non da il meglio di sé nello stretto. Ad oggi è un giocatore ibrido nella posizione, non ha ancora un’identità chiara