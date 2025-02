Liverani: «Belahyane escluso per bilanciare le competizioni. Tavares? Non sa rallentare, vi spiego»

Fabio Liverani, ex tecnico della Lazio, ha parlato così della sfida contro il Monza e dell’esclusione di Belahyane dalla lista Uefa

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani ha parlato così della sfida della Lazio contro il Monza e dell’esclusione di Belahyane dalla lista Uefa:

PAROLE – «Lazio-Monza? C’è l’obbligo di vincere, ci vuole massima concentrazione, sempre. Su Tavares la mia impressione è che non riesca proprio a gestirsi in campo, non è uno che ‘rallenta’, insomma. L’esclusione di Belahyane? Penso all’esclusione di Bondo nel Milan, al netto della differenza fra le rose, credo che siano stati fatti dei ragionamenti per bilanciare le due competizioni».