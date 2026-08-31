Liverani: «Gudmundsson è una scommessa che la Lazio deve fare. Frattesi ha avuto un impatto incredibile!» – ESCLUSIVA

Fabio Liverani, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su Gennaro Gattuso e i nuovi acquisti Davide Frattesi e Andrea Pinamonti

Fabio Liverani continua a seguire con affetto la Lazio dopo le stagioni vissute da giocatore della società di Claudio Lotito. L’ex giocatore dei biancocelesti ci ha concesso un’intervista esclusiva nel corso della quale ha parlato di Gennaro Gattuso, Davide Frattesi, Andrea Pinamonti e non solo. Le sue parole:

Lei è un grande ex della Lazio, con la quale ha scritto delle pagine importanti. Crede che Gattuso sia stata una buona scelta della società?

«Sicuramente questo per la Lazio è un anno zero. Ci sono tante difficoltà, però insomma credo che Rino sia la persona giusta, anche lui viene da momenti negativi e quindi sai, quando quando ci sono momenti del genere si ha tanta voglia di rivalsa. Questa può essere anche la chiave per poter fare una stagione positiva. La partenza in campionato è stata ottima, nessuno poteva immaginarla meglio di questa. Il campionato non è facile ed è lungo e bisognerà cercare di mantenere questi questi ritmi, o almeno rimanere nella parte sinistra della classifica e più in alto possibile. Non è facile, ci saranno partite complicate per la Lazio, però è un anno zero, quindi poi dopo questo vediamo dove arriverà la Lazio».

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Il d.s. Angelo Fabiani ha portato nella Capitale Davide Frattesi e Andrea Pinamonti e sta cercando di chiudere per Albert Gudmundsson. Pensa che faranno bene in biancoceleste?

«Frattesi ha avuto un impatto fortissimo, due partite due gol e da vittoria, quindi credo che nessuno poteva auspicare un impatto migliore. Pinamonti è arrivato, quindi ci sarà tempo insomma per vederlo, ma intanto sono due italiani, due giocatori forti, mediamente giovani e quindi questa è una cosa molto positiva per la Lazio. Soprattutto per il momento che stava passando non era facile fare mercato, credo che siano due colpi molto interessanti. Per quello che riguarda Gudmundsson non lo so, sicuramente se è il Gudmundsson del Genoa è un grandissimo acquisto. Il Gudmundsson che abbiamo visto nella Fiorentina e che ho visto anche sabato contro il Frosinone è un giocatore in difficoltà. Adesso non so se è mentale, se è fisica, se è tecnica, però è un giocatore che sicuramente viene da una stagione non positiva. Però è proprio quello il bello, delle volte si possono fare degli affari proprio perché certi giocatori si possono prendere quando non vivono il loro miglior momento. Per la Lazio può essere una bella scommessa da poter vincere, lo stesso per il calciatore. Da quello che sento ci sono anche altre società interessate come il Bologna, quindi poi bisognerà vedere, però è sicuramente una scommessa da fare per Gudmundsson».

Dopo due giornate l’Inter è a punteggio pieno. I nerazzurri sono i favoriti incontrastati o crede che squadre come Como, Inter, Milan, Napoli, Juventus e Roma siano tutte in corsa per lo scudetto?

«Io penso che ad oggi l’Inter di Christian Chivu sia ancora superiore alle altre squadre, sotto ai nerazzurri in questo momento metto Roma e Napoli, e forse subito dopo la Juventus».

Si ringrazia Fabio Liverani per la gentilezza, la disponibilità e la cordialità dimostrate in questa intervista