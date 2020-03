LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 11 marzo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le news

Dopo il decreto del Premier Conte, l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus. Non sono, tuttavia, vietati gli allenamenti, seppur a porte chiuse.

ROMA – I giallorossi, attesi a Siviglia per gli ottavi di finale d’Europa League, non partiranno per la Spagna QUI IL COMUNICATO

INTER – Il Getafe non verrà a Milano per giocare con la squadra nerazzurra. Lo ha dichiarato il presidente degli spagnoli ieri sera e ribadito oggi, in un’intervista rilasciata a Gazzetta.it QUI LE SUE PAROLE

PREMIER CONTE – Le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , sulel attività sportive e i campionati QUI LE SUE PAROLE

GERMANIA – Primo caso nel calcio tedesco: trovato positivo al test Hubers dell’Hannover: il giovane difensore è già in quarantena QUI I DETTAGLI