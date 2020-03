Emergenza Coronavirus, positivo Hubers dell’Hannover: primo caso in Germania

Timo Hubers, giovane difensore dell’Hannover ’96 è risultato positivo al Cornavirus: il comunicato del club

Anche il calcio tedesco fa i conti con il Coronavirus. Tra le fila dell’Hannover ’96, infatti, è risultato positivo il giovane Timo Hubers. A renderlo noto è stata la stessa società che ha emesso il seguente comunicato:

«Timo Hubers è risultato positivo al coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile – l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale».