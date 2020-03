UFFICIALE la Roma non parte per la Spagna: il comunicato

Europa League, la Roma non partirà alla volta della Spagna per disputare la gara d’Europa League contro il Siviglia

«L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA». Con questa nota ufficiale la società giallorossa ha comunicato che non disputerà la gara contro il Siviglia, in programma per la giornata di domani.