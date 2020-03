Emergenza Coronavirus, Garcia: «Noi lunedì a Torino? Sono perplesso»

Nonostante il Coronavirus, la Champions League non si ferma e lunedì il Lione verrà in Italia. Rudi Garcia si dice perplesso

Nonostante il Coronavirus impazzi in tutta Europa, e l’Italia sia stata dichiarata zona rossa, la Champions League non si ferma. Lunedì, infatti, il Lione verrà a Torino per giocare contro la Juventus.

L’allenatore dei francesi, in conferenza stampa, ha dichiarato come sia assurda questa situazione. Ecco le parole di Rudi Garcia: «Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è zona protetta. Non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E noi lunedì dovremmo andare a Torino. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale e non quelle europee. Non nascondo una certa perplessità ma rimane una mia opinione».