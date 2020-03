LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 19 marzo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le news

Dopo il decreto del Premier Conte, l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti sulle sorti delle competizioni europee, i calendari dei singoli campionati e le decisioni dei club.

BRESCIA – Positivi anche due dipendenti prestanti funzioni negli uffici, che rimarranno chiusi fino al 28. QUI IL COMUNICATO

AIC – Il presidente, Damiano Tommasi, ha commentato la possibilità di tagliare lo stipendio dei giocatori per la mancanza di introiti QUI LE SUE PAROLE

DENUNCIATI – Non solo i cittadini, anche i giocatori violano gli obblighi imposti per quest’Emergenza Coronavirus: denunciati due calciatori per non aver rispettato l’isolamento QUI LA NOTIZIA