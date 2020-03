Emergenza Coronavirus, primi denunciati anche nel calcio

Emergenza Coronavirus, arrivano i primi denunciati anche nel mondo del calcio per violazione dell’autoisolamento

Non solo i cittadini non rispettano i divieti imposti dal Governo per arginare l’Emergenza Coronavirus. Ad essere colti in violazione dell’obbligo dell’autoisolamento, anche due giocatori serbi: Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell’Ascoli, entrambi rientrati nel paese d’origine.

I due sono stati prontamente denunciati alle autorità, come riportato da Gianlucadimerzio.com e confermato dal Ministro dell’Interno locale, Nebojsa Stefanovic: «Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici».