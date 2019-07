LIVE Calciomercato Lazio: Yazici aspetta la Lazio, duello tra Monaco e Benfica per Pedro Neto. Proposto Joao Mario, un club di C su Tounkara

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 25 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Non vuol sentir parlare di vacanze il d.s. Igli Tare, concentrato ormai al massimo in diverse trattative. In questi giorni l’obiettivo principale è sfoltire la rosa, cercando di fare cassa. Ecco di seguito le trattative di giornata con news in tempo reale:

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Dopo Livorno e Cosenza, anche la Sambenedettese è sulle tracce di Mamadou Tounkara. L’operazione potrebbe andare a buon considerando l’ottimo rapporto tra il presidente Fedeli e Lotito, non a caso ieri la Sambenedettese a svolto un’amichevole con la Salernitana. L’attaccante classe 1996 ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2020 e dopo l’ultima esperienza in Slovacchia nel Zemplín Michalovce, preferirebbe restare in Italia. Nelle ultime stagioni Tounkara è stato in prestito in Albania, Svizzera e Slovacchia, ma dopo la nascita della figlia avuta pochi mesi fa, preferirebbe restare in Italia. La destinazione sarebbe gradita, considerando anche che proprio a San Benedetto del Tronto ha trascorso alcuni giorni di vacanza.

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 – Jorge Mendes ha proposto Joao Mario alla Lazio (qui la notizia completa).

YAZICI – Il trequartista turco aspetta la Lazio. La richiesta del Trabzonspor (20 milioni di euro più il 20% sulla futura vendita) ha fatto già scappare il Lille. L’assalto biancoceleste però dipenderà solamente dalla cessione di Milinkovic-Savic al Manchester United.

CAICEDO – Il Boca Juniors rimane sulle sue orme, ma il tecnico Simone Inzaghi spera di non perderlo. In caso di esito negativo un occhio va dato ad Ahmed Hassan, centravani egiziano dello Sporting Braga, alternativa principale all’ecuadoriano.

PEDRO NETO – Il Benfica è sempre in lotta col Monaco per il talento portoghese. L’agente Mendes ha le redini delle operazioni per la cessione, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.