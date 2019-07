Calciomercato Lazio, Mendes propone Joao Mario: la situazione

Joao Mario è tornato sotto l’ala di Jorge Mendes, che lo ha subito proposto al ds della Lazio Igli Tare. Al momento però i biancocelesti non sembrano interessanti

Tanti calciatori da piazzare in casa Inter, con Conte che non ha fatto mistero di non gradire le tempistiche della società. Oltre che in entrata, i nerazzurri devono smuovere anche il mercato in uscita, con i nodi Icardi e Nainggolan ancora da sciogliere.

JOAO MARIO – Un altro dei calciatori fuori dal progetto dell’ex tecnico del Chelsea è Joao Mario, la cui procura è tornata nelle mani di Jorge Mendes. L’agente portoghese è molto vicino alla Lazio e secondo il Corriere dello Sport, lo avrebbe proprio proposto a Tare e Lotito. Al momento la società biancoceleste sembra mostrarsi fredda dinanzi a quest’ipotesi, ma il mercato è lungo e non sono esclusi colpi di scena. Joao Mario era già stato accostato alla Lazio nella scorsa estate (qui la notizia).