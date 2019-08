LIVE Calciomercato Lazio – Il valzer delle punte è iniziato: Llorente vuole lo United, Tare di nuovo su Akgun?

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 20 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Di seguito tutte le trattative del 19 agosto 2019.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Yunus Akgun è stato messo in vendita dal Galatasaray. Il club, come riportato dai media turchi, ha necessità di fare cassa e starebbe pensando di mettere in vendita il talentino classe 2000. Tare segue da tempo Akgun, ma le richieste del Galatasaray sono state considerate dalle parti di Formello troppo elevate. Ora potrebbero aprirsi nuovi scenari, anche se la Lazio non ha in programma nuovi innesti a centrocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Dall’Inghilterra ne sono certi: Lllorente vuole solo il Manchester United. Dopo la partenza di Lukaku, serve una punta di peso ai red devils, che però non hanno ancora affondato il colpo. In Italia restano alla finestra oltre alla Lazio, anche Napoli ed Inter.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Ufficiale il passaggio di Luan Capanni al Milan (qui tutti i dettagli).

ATTACCO – La Lazio cerca un attaccante. Inzaghi ha chiesto rinforzi: una punta di peso magari da far entrare a partita in corso, abile nel gioco aereo così da sfruttare al massimo i cross provenienti dalle fasce laterali. Un ariete in piena regola. La pista Llorente resta difficile da battere: la concorrenza di Inter e Napoli, l’ingaggio elevato del giocatore e le commissioni, fanno l’operazione particolarmente dispendiosa. Dalla Scozia, arriva il nome di Cosgrove, giovane talento dell’Aberdeen: giocatore di prospettiva, ma soprattutto colpo low cost (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

Resta valida anche la candidatura di Petagna. Vecchio pallino del mister che viene accostato alla Lazio da più di una stagione. Il prezzo del cartellino si aggirava ad inizio mercato tra i 15 e i 20 milioni, ma la sensazione è che i biancocelesti potranno giocare al ribasso, complice i buoni rapporti con la Spal e Riso, agente del giocatore.

Tra gli altri, ci sono ancora Simeone e Sanabria, senza dimenticare Hassan (assistito di Mendes) e Kalinic (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

PAVLOVIC – Atteso a Roma anche Pavlovic. Il giovane del Partizan Belgrado arriverà venerdì nella Capitale per mettere nero su bianco la sua firma ed ufficializzare l’operazione. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)