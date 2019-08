Calciomercato Lazio, idea Kalinic per l’attacco

Idea Kalinic per l’attacco. Secondo Tuttosport, l’attaccante croato potrebbe essere un’alternativa a Llorente per il reparto avanzato

La Lazio cerca un attaccante. Tanti i nomi fatti in questi giorni, tanti possibili affari che aumentano in modo direttamente proporzionale all’avvicinarsi della fine del calciomercato. L’opzione Llorente resta la favorita, anche se ingaggio, commissioni e concorrenza complicano l’affare. La società sta così valutando altre ipotesi e, secondo Tuttosport, starebbe valutando anche la candidatura di Kalinic. Il giocatore (ex di Fiorentina e Milan) è in uscita dall’Atletico Madrid, alla ricerca di un club in cui rilanciarsi in vista del prossimo Europeo, dopo un periodo di alti e bassi. L’attaccante croato potrebbe arrivare a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.