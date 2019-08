Calciomercato Lazio, i dettagli dell’affare Pavlovic

Un altro giovane per la Lazio: Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 del Partizan Belgrado, arriverà a Roma venerdì per la firma

Un altro colpo per la Lazio. È Strahinja Pavlovic, giovane difensore del Partizan Belgrado: la società biancoceleste ha investito 5,5 milioni per un colpo di grande prospettiva. Come riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, il ragazzo lascerà la Serbia il prossimo anno: vestirà quindi l’Aquila sul petto solo dalla prossima stagione, destinato ad ereditare il ruolo di Stefan Radu.

Venerdì è atteso a Roma per la firma: si legherà alla Lazio fino al 2024, poi le visite mediche in Paideia e il rientro a casa, in attesa del nuovo campionato.