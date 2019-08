LIVE Calciomercato Lazio: tutto dipende da Milinkovic. Szoboszlai in attesa, idea Milivojevic

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 1° agosto che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio – Non si fermano le trattative della squadra biancoceleste. Il d.s. Igli Tare è pronto a volare in Inghilterra per portare avanti diversi affari ed avere nuovi contatti col Manchester United per l’eventuale cessione di Milinkovic-Savic. Tutte le mosse future dipenderanno dall’andamento di questa negoziazione. Ecco di seguito tutte le news di giornata con aggiornamenti in tempo reale a cura di LazioNews24:

WALLACE – Il difensore è in partenza, sta aspettando la mossa definitiva del Wolverhampton per il trasferimento. Attenzione però all’inserimento del Besiktas.

MILIVOJEVIC – E’ il nome nuovo della lista di Tare. Il regista del Crystal Palace è in scadenza nel 2020, così la Lazio potrebbe fiutare l’affare.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA

BADELJ – Nessuna novità dal fronte Genoa. Il croato resta l’alternativa a Biglia ed ancora non arrivano segnali.