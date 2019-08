Calciomercato Lazio, il Real abbandona l’idea Pogba. Milinkovic ancora in biancoceleste?

Il mercato di Lazio, Manchester United e Real Madrid è legato da un sottile filo rosso. Milinkovic ancora in biancoceleste?

Milinkovic aspetta. La Lazio spera. Il Real Madrid allontana Pogba e piomba su van de Beek dell’Ajax. Il serbo avrebbe dovuto rimpiazzare il centrocampista al Manchester United, ma le carte del calciomercato si sono mescolate ancora una volta. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra i blancos e l’Ajax mancherebbe solo l’intesa economica: le probabilità di vedere il Sergente in biancoceleste, sono così direttamente proporzionali a quelle di vedere ancora Pogba al Manchester. In Premier League, il gong delle trattative suonerà l’8 agosto: non c’è ancora molto tempo per decidere. Intanto, Milinkovic aspetta e la Lazio spera.