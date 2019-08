Lazio, in viaggio anche Tare: tra amichevoli e calciomercato

La Lazio partirà in queste ore verso l’Inghilterra e sarà accompagnata da Igli Tare: il ds impegnato a studiare la squadra. E non solo…

Il calciomercato della Lazio gira ormai tutto intorno alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Tra una settimana esatta chiuderà la finestra dei trasferimenti in Premier League, così il d.s. Igli Tare sta prestando maggiore attenzione verso questa direzione. Secondo il Corriere dello Sport, anche per questo il dirigente albanese è pronto a volare in Inghilterra con la squadra. Domani seguirà in prima persona l’amichevole contro il Bournemouth, darà un giudizio sui nuovi arrivi e potrà fare valutazioni generali sulla rosa. E’ probabile anche che il viaggio possa portare nuovi incontri utili a chiudere definitivamente l’affare col Manchester United.