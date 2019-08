Calciomercato Lazio, nuova ipotesi dall’Inghilterra per il dopo Milinkovic

Calciomercato Lazio – Per il centrocampo sono nate nuove indiscrezioni: Tare avrebbe pensato anche a Luka Milivojevic

L’affare Milinkovic-Savic è il primo tasselo del domino biancoceleste. La cessione del serbo darebbe via ad una serie di movimenti in casa Lazio che rivoluzionerebbero drasticamente la situazione in entrata. In tutto ciò il d.s. Igli Tare aspetta le mosse del Manchester United (impegnato a sua volta nella trattativa Pogba col Real Madrid) e per nuovi chiarimenti volerà direttamente in Inghilterra. Il tecnico Inzaghi è stato chiaro, per compensare l’eventuale assenza del serbo avrà bisogno di un profilo di qualità. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome nuovo è quello di Luka Milivojevic, centrocampista del Crystal Palace, autore di 12 reti nell’ultimo campionato. È in scadenza nel 2020 e la sua valutazione oscilla intorno ai 20 milioni, ma si potrebbe acquistare alla metà del prezzo. Insomma, tutto dipende da Sergej.