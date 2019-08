Lazio, il Manchester offre 90 milioni per Maguire. E Milinkovic…

Milinkovic è sempre più lontano dal Manchester United, che nelle ultime ore sta per definire l’investimento da 80 milioni di sterline per Maguire

Il tempo passa e il Manchester United se vuole Milinkovic deve fare in fretta. Fretta che però non sembrano avere i red devils, concentrati al momento su altre trattative. In primis quella che riguarda Maguire, per cui secondo Talksport, il Manchester United avrebbe offerto 80 milioni di sterline, pari a 90 milioni di euro. Più o meno la cifra richiesta dalla Lazio per Milinkovic. Il Leicester ha tempo fino a lunedì per rispondere in maniera affermativa o negativa.

POGBA E SOSTITUTO – A quanto pare Sergej non rappresenta una priorità per gli inglesi, che preferiscono investire quasi 100 milioni per un difensore. Anche nel caso in cui venisse ceduto Pogba, per cui si è raffreddata la pista Real Madrid, ora in prima fila pare esserci Bruno Fernandes, per cui i red devils sono pronti a un altro importante investimento (qui la notizia). Lo United deve fare in fretta, in poco tempo deve definire il maxi scambio con la Juve Dybala-Lukaku e poi chiudere per Maguire. Al momento Milinkovic non sembra rientrare nei pensieri dei diavoli rossi.