LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative dell’8 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio / Continua a lavorare su due fronti la società capitolina. In attesa che si sblocchino le situazioni legate e Lazzari e Jony, l’obiettivo è sfoltire la rosa. Ecco di seguito tutte le trattative di giornata:

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Stando a quanto riportato da La Voix du Nord, la Lazio sarebbe interessata ad Adama Soumaoro. Secondo la stessa fonte, molto vicina al club francese, il difensore classe 1992 avrebbe chiesto la cessione. Oltre ai biancocelesti, che nelle ultime ore avrebbero contattato gli agenti, sul maliano ci sarebbero anche Crystal Palace ed Everton. Il costo si aggira intorno ai 12 milioni, ma Soumaoro è di piede destro, mentre la Lazio cerca un titolare mancino.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – Petagna continua ad essere accostato alla Lazio, ma non mancano le concorrenti: Roma, Torino e Fiorentina avrebbero l’attaccante della Spal nel mirino. Il contratto con i ferraresi scadrà a giugno 2023, ma il giocatore potrebbe partire.

MILINKOVIC – Nessuna offerta concreta al momento per il gioiello serbo. Il presidente Lotito non intende svalutarlo e chiede ancora 100-120 milioni per venderlo. L’agente è atteso a Roma per un colloquio di chiarimento.

PERIN – E’ il nome nuovo per la porta biancoceleste. L’ex Genoa potrebbe arrivare qualora dovesse partire Thomas Strakosha.

BADELJ – La Fiorentina spinge per un clamoroso ritorno. La valutazione è di circa 8 milioni di euro, non c’è alcun margine di sconto al momento.

NSOKI – Sondaggio della Lazio per il giovane esterno del PSG. Potrebbe essere il francese il sostituto di Radu.

