Calciomercato Lazio, posticipato l’arrivo di Jony a Roma: ecco i motivi del ritardo

Calciomercato Lazio, arriverà con qualche giorno di ritardo Jony a Roma

Calciomercato Lazio – Sono due gli “ostacoli” che hanno portato la Lazio a rimandare l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Jony dal Malaga. Come riporta Il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno fatto leva sulla clausola che avrebbe liberato lo spagnolo dal Malaga a parametro zero dopo un prestito di un anno in un club della Liga, chiudendo l’affare a per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Quindi, più che per una mancata intesa tra le parti, sono proprio le modalità con cui si è sviluppata la trattativa a richiedere tempo per la definitiva fumata bianca. Poi lo scorso 2 luglio è nata la seconda figlia di Jony, quindi lo spagnolo ha voluto godersi questi primi giorni con sua moglie e le sue bambine. L’ex Alaves è atteso a Roma entro l’11 luglio per effettuare le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto, poi partirà anche lui alla volta di Auronzo.