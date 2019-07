Calciomercato Lazio, rebus Milinkovic: Kezman atteso a Roma

Calciomercato Lazio – Tante voci di presunte trattative circolano intorno a Milinkovic-Savic: l’agente deve confrontarsi prima con Lotito

La data del raduno è ormai prossima, Sergej Milinkovic-Savic risponderà presente alla convocazione di Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo sosterrà in questi giorni le visite mediche e poi partirà con la Lazio verso Auronzo di Cadore. Nella prima parte di ritiro sarà a completa disposizione dello staff tecnico: il Corriere dello Sport infatti stamattina scrive che il calciatore non ha ancora ricevuto offerte concrete. Per questo a Roma è atteso l’agente Kezman, dovrà confrontarsi con Tare e Lotito. Il ds biancoceleste ha negato incontri con il Manchester United nel suo viaggio londinese, eppure qualcosa andrebbe a spostarsi con il trasferimento di Paul Pogba al Real Madrid (170 milioni di euro).

VALUTAZIONE DI MILINKOVIC – Il presidente Lotito continua a chiedere tantissimo per il suo gioiello, soprattutto se l’affare monstre che riguarda Pogba dovesse andare in porto. Le offerte per Milinkovic dovranno partire da una base d’asta di 100 milioni di euro. Finora comunque è tutto fermo, sempre che il suo procuratore non abbia qualche notizia segreta da consegnare alla società.