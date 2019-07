Calciomercato Lazio, sondaggio per un difensore del PSG: i dettagli

Calciomercato Lazio, dalla Francia sono sicuro: Tare vuole il difensore mancino del PSG Stanley Nsoki

Secondo quanto rivelato dall’Equipe, la Lazio insieme a Lille e Marsiglia è interessato al difensore del PSG Stanley Nsoki. Ventenne terzino sinistro, può giocare anche come centrale difensivo. Può essere il sostituto di Stefan Radu. La sua valutazione si aggira attorno agli 8 milioni ma la concorrenza è tanta. In questa stagione è sceso in campo solo 19 volte con la maglia dei francesi, disponibi a cederlo a titolo definitivo.