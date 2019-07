LIVE Calciomercato Lazio: l’agente di Hinteregger apre alla cessione. Milinkovic-United, passi in avanti

Live Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 24 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Mentre la squadra è impegnata nella preparazione per la prossima stagione, la dirigenza della Lazio è più indaffarata che mai nelle questioni di calciomercato. In difesa, come anticipato, rimane da chiarire il futuro di Wallace e Durmisi, entrambi nel mirino del Besiktas. A centrocampo, non c’è alcun dubbio sulla permanenza di Danilo Cataldi nella Capitale, mentre non si sa ancora quale maglia Milan Badelj vestirà nel corso del prossimo campionato: il Bordeaux sembrava fortemente interessato, la Lazio chiede 5/6 milioni di euro. Chiudono il capitolo uscite Neto e Jordão, con il Monaco in pole-position.

MILINKOVIC – Il nome più ‘bollente’, però, è quello di Milinkovic: lo United ha accelerato sul centrocampista, vista anche l’imminente cessione di Pogba. I Red Devils sarebbero pronti a recapitare un’offerta da 75 + 15 milioni di bonus. Prima, però, è necessario definire il trasferimento dell’ex Juventus. In caso di addio, i biancocelesti pensano di poter sostituire il ‘Sergente’ con Yazici e Szobozslai: per il primo servono 20 milioni per convincere il Lille, mentre sul secondo c’è il muro del Salisburgo, che non vorrebbe privarsi del suo gioiello.

HINTEREGGER – Continua ad essere accostato alla Lazio Hinteregger, difensore dell’Augusta. Il suo procuratore, riporta La Gazzetta dello Sport, ha confermato l’interesse dei biancocelesti nei confronti del suo assistito, ma per portarlo a Roma serviranno 15 milioni.