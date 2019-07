Calciomercato Lazio, dalla Turchia: ecco l’offerta del Besiktas per Durmisi

Prima offerta del Besiktas per Durmisi: prestito di 1,1 milioni ed un ingaggio di 1,7 milioni. Il giocatore avrà una settimana di tempo per decidere

Dopo gli acquisti di inizio mercato, per la Lazio è il momento di dedicarsi alle uscite. In particolare – oltre a Milinkovic – Wallace e Durmisi sono ad un punto decisivo per il loro futuro. Come anticipato, il Besiktas sarebbe interessato ad entrambi ma, secondo i media turchi, avrebbe già presentato un’offerta per il danese ex Betis. Il club proporrebbe alla Lazio un prestito di 1,1 milioni e al giocatore, che avrà una settimana di tempo per prendere una decisione, un ingaggio di 1,8 milioni. Il nodo, ad oggi, risulta essere relativo all’obbligo o al diritto di riscatto: i biancocelesti spingono per la prima opzione, il Besiktas per la seconda. In tutti i casi, la volontà dei turchi di sostituire Adriano con Durmisi potrebbe fare la differenza.