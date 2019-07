Calciomercato Lazio, non solo Vavro: in arrivo un altro centrale

Vavro non sarà l’unico rinforzo per la difesa: Hinteregger potrebbe sostituire Radu, ma occhio anche a Biraschi del Genoa…

Non solo Vavro. La Lazio opera ancora in difesa: continua – come riporta Il Messaggero – ad essere una pista battuta quella che porta ad Hinteregger. Con la partenza di Radu, sembra essere lui il prescelto per un posto nella linea davanti a Strakosha: un corteggiamento che dura ormai da sei anni. Il romeno ha più volte espresso il suo desiderio di rimanere a Roma, rispedendo indietro numerose offerte e sperando nella riconferma, il suo destino però sembra allontanarsi comunque dall’ombra del Colosseo.

Hinteregger non è l’unico candidato per il pacchetto arretrato. Sul taccuino di Tare infatti è annotato anche il nome di Biraschi. Il giocatore veste attualmente la maglia del Genoa, club che ha mostrato interesse per Badelj, anche lui in uscita dalla Lazio: un incontro di interessi che potrebbe soddisfare entrambe le parti.