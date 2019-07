Calciomercato Lazio, il Besiktas vuole Durmisi: i dettagli

CALCIOMERCATO / Dopo il Marsiglia, anche il Besiktas ha chiesto informazioni alla Lazio per l’esterno danese Riza Durmisi

Quattro colpi in entrata per la Lazio. Due già ufficializzati e due in via di definizione (Jony e Lazzari ndr). Una volta concluse anche queste operazioni, Tare e Inzaghi si concentreranno sulle uscite. Come ogni estate tanti saranno i calciatori biancocelesti da piazzare altrove. In uscita ci sono Wallace, Patric, Badelj e Durmisi su tutti.

PISTA TURCA – Per il danese nelle ultime settimane si era parlato di un interesse del Marsiglia, ma secondo quanto riportato dal sito turco Ortacizgi, (molto vicino alle vicende del Besiktas) anche il Besiktas segue con attenzione l’ex Betis Siviglia. I turchi starebbero lavorando sulla base di un prestito, magari con un diritto di riscatto.